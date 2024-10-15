Прем’єрка Литви здивована, що переговори про нову коаліцію почались так рано

Литовська прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте, чия партія за підсумком першого туру парламентських виборів посіла друге місце, висловила здивування початком коаліційних переговорів до остаточного розподілу мандатів у Сеймі.

Про це вона написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Шимоніте, чия партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" посіла друге місце після першого туру виборів до Сейму, здивувалась, що переможець першого туру – соціал-демократи – вже почали формувати коаліцію.

"Я не пам'ятаю, щоб у 2020 році, маючи 40 місць, ми оголосили б себе урядом з лібералами та Партією свободи і взяли б у свої руки пошту, телеграф і мости. Звичайно, ми обговорювали внески кандидатів, але ми ще не святкували інавгурацію", – зазначила вона.

Реклама:

Глава литовського уряду також заявила, що учасники нинішніх переговорів про коаліцію – соціал-демократи, "Союз селян і зелених" та Союз демократів "За Литви" – не мають багато спільного і нещодавно обмінювались звинуваченням у "консерватизмі".

"Наразі нічого не зрозуміло, окрім того, що соціал-демократи отримали ще одне місце в багатомандатному окрузі і мають ще одне місце в одномандатному окрузі. Навіть хто переможе за балами – незрозуміло. Все інше – потім, тому що в історії Литви бувало всяке", – підсумувала Шимоніте.

Як повідомлялось, 13 жовтня відбувся перший тур виборів до Сейму Литви. За списками найбільше голосів отримала Соціал-демократична партія Литви, а консерватори, які нині перебувають при владі, опинились на другому місці.

Через два тижні, 27 жовтня відбудеться другий тур виборів, в якому литовських депутатів обиратимуть в одномандатних округах. Соціал-демократи і "селяни", окрім коаліційних переговорів, домовилися про взаємну підтримку у другому турі виборів – на одномандатних округах.

Президент Литви Гітанас Науседа прогнозує створення уряду на чолі з соціал-демократами.

Читайте також: Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві.