Премьер Литвы удивлена, что переговоры о новой коалиции начались так рано

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, чья партия по итогам первого тура парламентских выборов заняла второе место, выразила удивление началом коалиционных переговоров до окончательного распределения мандатов в Сейме.

Об этом она написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Шимоните, чья партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" заняла второе место после первого тура выборов в Сейм, удивилась, что победитель первого тура – социал-демократы – уже начали формировать коалицию.

"Я не помню, чтобы в 2020 году, имея 40 мест, мы объявили бы себя правительством с либералами и Партией свободы и взяли бы в свои руки почту, телеграф и мосты. Конечно, мы обсуждали взносы кандидатов, но мы еще не праздновали инаугурацию", – отметила она.

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Глава литовского правительства также заявила, что участники нынешних переговоров о коалиции – социал-демократы, "Союз крестьян и зеленых" и Союз демократов "За Литву" – не имеют много общего и недавно обменивались обвинением в "консерватизме".

"Пока ничего не понятно, кроме того, что социал-демократы получили еще одно место в многомандатном округе и имеют еще одно место в одномандатном округе. Даже кто победит по баллам – непонятно. Все остальное – потом, потому что в истории Литвы бывало всякое", – подытожила Шимоните.

Как сообщалось, 13 октября состоялся первый тур выборов в Сейм Литвы. По спискам больше всего голосов получила Социал-демократическая партия Литвы, а консерваторы, которые сейчас находятся у власти, оказались на втором месте.

Через две недели, 27 октября состоится второй тур выборов, в котором литовских депутатов будут избирать в одномандатных округах. Социал-демократы и "крестьяне", кроме коалиционных переговоров, договорились о взаимной поддержке во втором туре выборов – на одномандатных округах.

Президент Литвы Гитанас Науседа прогнозирует создание правительства во главе с социал-демократами.

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