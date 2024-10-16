У Польщі внаслідок нещасного випадку на полігоні постраждали четверо військових

На півночі Польщі четверо військових отримали поранення внаслідок нещасного випадку на полігоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Четверо солдатів, які отримали поранення в результаті нещасного випадку в польовому навчальному центрі спецпризначенців у Стшепчі, були доставлені до лікарні у Вейгерові. Справу розслідує військова поліція.

Інформацію про нещасний випадок надало Оперативне командування Збройних сил. Відомо, що він стався близько полудня.

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"Передчасний вибух боєприпасів стався під час мінометних навчань", – йдеться у повідомленні.

Як підкреслюється, життю постраждалих військовослужбовців нічого не загрожує.

Нагадаємо, під час навчань у Малопольському воєводстві Польщі двоє десантників через погодні умови приземлились у неправильному місці.

А у серпні на польському полігоні Ожиш внаслідок нещасного випадку рикошетом було пошкоджено цивільну будівлю, розташовану поруч.