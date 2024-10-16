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У Польщі внаслідок нещасного випадку на полігоні постраждали четверо військових

Новини — Середа, 16 жовтня 2024, 16:30 — Іванна Костіна

На півночі Польщі четверо військових отримали поранення внаслідок нещасного випадку на полігоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Четверо солдатів, які отримали поранення в результаті нещасного випадку в польовому навчальному центрі спецпризначенців у Стшепчі, були доставлені до лікарні у Вейгерові. Справу розслідує військова поліція.

Інформацію про нещасний випадок надало Оперативне командування Збройних сил. Відомо, що він стався близько полудня.

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"Передчасний вибух боєприпасів стався під час мінометних навчань", – йдеться у повідомленні.

Як підкреслюється, життю постраждалих військовослужбовців нічого не загрожує.

Нагадаємо, під час навчань у Малопольському воєводстві Польщі двоє десантників через погодні умови приземлились у неправильному місці.

А у серпні на польському полігоні Ожиш внаслідок нещасного випадку рикошетом було пошкоджено цивільну будівлю, розташовану поруч.

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Польща інциденти
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