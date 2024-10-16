В Польше в результате несчастного случая на полигоне пострадали четверо военных

На севере Польши четверо военных получили ранения в результате несчастного случая на полигоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Четверо солдат, получивших ранения в результате несчастного случая в полевом учебном центре спецназа в Стшепче, были доставлены в больницу в Вейхерове. Дело расследует военная полиция.

Информацию о несчастном случае предоставило Оперативное командование Вооруженных сил. Известно, что он произошел около полудня.

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"Преждевременный взрыв боеприпасов произошел во время минометных учений", – говорится в сообщении.

Как подчеркивается, жизни пострадавших военнослужащих ничего не угрожает.

Напомним, во время учений в Малопольском воеводстве Польши двое десантников из-за погодных условий приземлились в неправильном месте.

А в августе на польском полигоне Ожиш в результате несчастного случая рикошетом было повреждено гражданское здание, расположенное рядом.