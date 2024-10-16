Более половины поляков негативно оценивают работу правительства Туска через год после выборов

Большинство поляков негативно оценивают деятельность правительственной коалиции и правительства Дональда Туска.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для Onet, сообщает "Европейская правда".

Прошел год после парламентских выборов, на которых "Право и справедливость" потеряла власть. По этому случаю социологи обратились к полякам с просьбой оценить правительство и лично премьер-министра Дональда Туска.

"Как вы оцениваете работу правительства на сегодняшний день?" – был первым вопросом, который IBRiS задал участникам опроса. Негативные оценки преобладают. В общем 53,4% респондентов ответили "однозначно плохо" и "скорее плохо". 42,8% – положительно оценили работу Кабмина.

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Очевидно, что избиратели оппозиционных партий особенно плохо относятся к правительству. В этой группе этот показатель достигает 85%. Интересно, что среди задекларированных избирателей партий, которые образовали коалицию 15 октября, также достаточно много критиков. Их 11%, а чаще всего это сторонники "Третьего пути" (41% в этой группе).

"Как вы оцениваете работу премьер-министра Дональда Туска на сегодняшний день?" – еще один вопрос, который не является благоприятным для главы правительства. Негативную оценку политику дают 52,5% участников опроса. Положительно о нем отзываются 39,3%.

Среди избирателей оппозиционных партий негативно воспринимают Туска аж 97% опрошенных. Положительных оценок нет. С другой стороны, среди избирателей коалиционных партий каждый десятый избиратель является критиком премьер-министра. Опять же, это особенно сторонники "Третьего пути" (37% в этой группе).

Напомним, правительство Польши 15 октября одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов и механизмы для возвращения диаспоры.

В Еврокомиссии ранее заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам угрожают нарушением обязательств страны по соблюдению прав человека.

После этого Туск настоял, что безопасность польской границы не будет предметом переговоров.