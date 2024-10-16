Білий дім: Байден оголосить Зеленському про "масштабний" пакет допомоги

Президент США Джо Байден найближчим часом має провести телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським і оголосити про новий пакет військової допомоги.

Про це на брифінгу в середу, 16 жовтня, оголосила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда".

За словами Жан-П’єр, Байден "скоро поговорить із президентом Зеленським, якщо ще не зробив цього".

Крім того, додала представниця Білого дому, американський президент найближчим часом "оголосить про масштабний пакет військової допомоги у межах наших постійних зусиль збільшувати підтримку США України в боротьбі проти російської агресії".

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Також Карін Жан-П'єр анонсувала проведення Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") на рівні лідерів у листопаді – раніше її відклали через те, що Байден скасував візит до Німеччини.

Востаннє Зеленський бачився з Байденом 26 вересня під час візиту до США. Тоді український президент представив американському лідеру "план перемоги".

Того ж дня США оголосили останній на сьогодні пакет військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.