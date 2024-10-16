Белый дом: Байден объявит Зеленскому о "масштабном" пакете помощи

Президент США Джо Байден в ближайшее время должен провести телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским и объявить о новом пакете военной помощи.

Об этом на брифинге в среду, 16 октября, объявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

По словам Жан-Пьер, Байден "скоро поговорит с президентом Зеленским, если еще не сделал этого".

Кроме того, добавила представительница Белого дома, американский президент в ближайшее время "объявит о масштабном пакете военной помощи в рамках наших постоянных усилий увеличивать поддержку США Украины в борьбе против российской агрессии".

Реклама:

Также Карин Жан-Пьер анонсировала проведение Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на уровне лидеров в ноябре – ранее ее отложили из-за того, что Байден отменил визит в Германию.

Последний раз Зеленский виделся с Байденом 26 сентября во время визита в США. Тогда украинский президент представил американскому лидеру "план победы".

В тот же день США объявили последний на сегодня пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.