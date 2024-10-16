У Румунії анонсували підвищення мінімальної зарплати на тлі виборів

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в середу, 16 жовтня, анонсував підвищення мінімальної заробітної плати в країні на 9,5%, до 4050 румунських леїв (майже 885 доларів) з січня 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чолаку оголосив про зростання мінімальної зарплати після зустрічі з представниками профспілок у середу. Також він анонсував, що уряд продовжить звільнення від оподаткування погодинної оплати праці на суму до 300 леїв.

Оголошення відбулось на тлі президентських і парламентських виборів у Румунії, які відбудуться в листопаді та грудні.

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Румунська влада раніше оголошувала про підняття пенсій, що посилило навантаження на бюджет країни.

Значне підвищення зарплат уже посилило інфляцію в Румунії – там вона найвищою в Центрально-Східній Європі, а дефіцит бюджету, як очікується, за підсумками 2024 року зросте до 8% за цільового показника у 3%.

Вирішення цих проблем є ключовим для забезпечення того, щоб Румунія продовжувала отримувати кошти з фондів ЄС – приблизно 74 мільярди євро до 2027 року, – які лежать в основі інвестицій в інфраструктуру та економічного зростання.

Нагадаємо, президентські вибори в Румунії пройдуть 24 листопада та, за потреби другого туру, 8 грудня. Між двома турами – 1 грудня – відбудуться парламентські вибори. Таким чином, румуни будуть приходити на виборчі дільниці дві або три неділі поспіль.

Нещодавно румунський Конституційний суд зняв з виборів одіозну та антиукраїнську політикиню Діану Шошоаке.