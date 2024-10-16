В Румынии анонсировали повышение минимальной зарплаты на фоне выборов

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в среду, 16 октября, анонсировал повышение минимальной заработной платы в стране на 9,5%, до 4050 румынских леев (почти 885 долларов) с января 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чолаку объявил о росте минимальной зарплаты после встречи с представителями профсоюзов в среду. Также он анонсировал, что правительство продолжит освобождение от налогообложения почасовой оплаты труда на сумму до 300 леев.

Объявление состоялось на фоне президентских и парламентских выборов в Румынии, которые состоятся в ноябре и декабре.

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Румынская власть ранее объявляла о повышении пенсий, что усилило нагрузку на бюджет страны.

Значительное повышение зарплат уже усилило инфляцию в Румынии – там она самая высокая в Центрально-Восточной Европе, а дефицит бюджета, как ожидается, по итогам 2024 года вырастет до 8% при целевом показателе в 3%.

Решение этих проблем является ключевым для обеспечения того, чтобы Румыния продолжала получать средства из фондов ЕС – примерно 74 миллиарда евро до 2027 года, – которые лежат в основе инвестиций в инфраструктуру и экономический рост.

Напомним, президентские выборы в Румынии пройдут 24 ноября и, при необходимости второго тура, 8 декабря. Между двумя турами – 1 декабря – состоятся парламентские выборы. Таким образом, румыны будут приходить на избирательные участки два или три воскресенья подряд.

Недавно румынский Конституционный суд снял с выборов одиозного и антиукраинского политика Диану Шошоаке.