"Хто збиратиме наші оливки?": прем’єр Греції застеріг від надмірної боротьби з міграцією

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс застеріг від пропозицій поширити модель контролю над нелегальною міграцією, яку просуває Італія – тобто шляхом розміщення шукачів притулку за межами ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Міцотакіс висловив сумніви, що італійсько-албанська угода може вона бути відтворена на європейському рівні, до того ж бракує інформації про її дієвість.

"Ці люди (шукачі притулку. – Ред.) розглядаються відповідно до італійського законодавства про притулок, і що б з ними не сталося, вони будуть так чи інакше повернуті до Італії. Якби ми робили це на європейському рівні... куди б вони пішли?" – додав він.

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На думку грецького прем’єра, ЄС має збільшити легальну міграцію паралельно із зусиллями по боротьбі з нелегальним перетином його кордонів, позаяк держави-члени потребують додаткових працівників.

"Якщо ви хочете побудувати великий паркан, вам також потрібні великі двері. Хто буде збирати наші оливки? Ми – континент, який зменшується, і ми всі визнаємо, що для підтримки нашої продуктивності нам знадобиться робоча сила, некваліфікована або кваліфікована", – вважає Міцотакіс.

Він був серед лідерів ЄС, які вранці в четвер узяли участь у неформальній зустрічі для обговорення питань міграції, що відбулась перед початком саміту ЄС в Брюсселі.

В останні місяці в європейських державах усе частіше лунає більш жорстка риторика в плані протидії міграції, а серед прикладів боротьби з цим явищем наводять угоду Італії про тимчасове розміщення частини шукачів притулку в Албанії.