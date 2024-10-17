Низка лідерів ЄС провели зустріч щодо міграції у вузькому колі

Італія, Данія та Нідерланди організували зустріч для обговорення питань міграції, що відбулась перед початком саміту ЄС в Брюсселі.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Зустріч пройшла спільно з лідерами Австрії, Кіпру, Польщі, Чехії, Греції, Угорщини, Мальти, Словаччини та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона відбулася в приміщенні італійської делегації в будівлі Європейської Ради.

У італійському уряді повідомили, що прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні представила угоду між Римом і Тираною щодо управління міграцією.

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Зустріч "була зосереджена на концепції безпечної третьої країни з огляду на імплементацію правил нового Пакту про міграцію та притулок, співпрацю вздовж міграційних маршрутів з УВКБ ООН та Міжнародною організацією з міграції щодо сприяння добровільному поверненню, а також на "центрах повернення (мігрантів)", – заявили в офісі Мелоні.

Лідери домовилися зустрітися знову перед наступним засіданням Європейської Ради.

Нагадаємо, днями в Албанії відкрили перші центри утримання мігрантів, побудовані Італією, а італійське судно з першою групою мігрантів на борту прибуло до балканської країни в середу, 16 жовтня.

Албанія має угоду з Італією про прийом біженців до спеціальних центрів утримання, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію. Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.

Мелоні активно захищає угоду з Албанією, яку жорстко критикують правозахисники.