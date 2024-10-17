"Кто будет собирать наши оливки?": премьер Греции предостерег от чрезмерной борьбы с миграцией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предостерег от предложений распространить модель контроля над нелегальной миграцией, которую продвигает Италия – то есть путем размещения искателей убежища за пределами ЕС.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Мицотакис выразил сомнения, что итальянско-албанское соглашение может быть воспроизведено на европейском уровне, к тому же не хватает информации о его действенности.

"Эти люди (искатели убежища. – Ред.) рассматриваются в соответствии с итальянским законодательством об убежище, и что бы с ними ни случилось, они будут так или иначе возвращены в Италию. Если бы мы делали это на европейском уровне... куда бы они пошли?" – добавил он.

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По мнению греческого премьера, ЕС должен увеличить легальную миграцию параллельно с усилиями по борьбе с нелегальным пересечением его границ, поскольку государства-члены нуждаются в дополнительных работниках.

"Если вы хотите построить большой забор, вам также нужны большие двери. Кто будет собирать наши оливки? Мы – континент, который уменьшается, и мы все признаем, что для поддержания нашей производительности нам понадобится рабочая сила, неквалифицированная или квалифицированная", – считает Мицотакис.

Он был среди лидеров ЕС, которые утром в четверг приняли участие в неформальной встрече для обсуждения вопросов миграции, состоявшейся перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

В последние месяцы в европейских государствах все чаще звучит более жесткая риторика в плане противодействия миграции, а среди примеров борьбы с этим явлением приводят соглашение Италии о временном размещении части искателей убежища в Албании.