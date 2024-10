Балтійські міністри обговорили, як остаточно припинити імпорт до ЄС енергоносіїв з Росії

Міністри держав Балтії на саміті у Вільнюсі підняли питання про те, як остаточно позбутися імпорту російських енергоносіїв до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Ландсбергіс зазначив, що одним з питань на зустрічі Балтійської ради міністрів у Вільнюсі було завершення процесу відмови від імпорту російських енергоресурсів до ЄС.

Today the Baltic Council of Ministers met in Vilnius to discuss, among many other things, completion of the phasing out of Russian energy imports into the EU. We must cut off this source of the Kremlin's finances and strengthen our solidarity.

🇪🇪🇱🇻🇱🇹 pic.twitter.com/Obu0inzCMo

