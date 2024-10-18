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Балтійські міністри обговорили, як остаточно припинити імпорт до ЄС енергоносіїв з Росії

Новини — П'ятниця, 18 жовтня 2024, 16:39

Міністри держав Балтії на саміті у Вільнюсі підняли питання про те, як остаточно позбутися імпорту російських енергоносіїв до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Ландсбергіс зазначив, що одним з питань на зустрічі Балтійської ради міністрів у Вільнюсі було завершення процесу відмови від імпорту російських енергоресурсів до ЄС. 

"Ми повинні обрізати Кремлю це джерело фінансування і посилити нашу солідарність", – зазначив він. 

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу досі зберігають значний рівень залежності від російського газу й нафти, які отримують через трубопроводи. Це зокрема Угорщина, Австрія і Словаччина.

У 2024 році спливає термін дії угоди України з російським "Газпромом" про транзит, український уряд підтвердив, що не збирається поновлювати її.

Водночас Угорщина планує збільшити поставки російського газу, який надходить туди через "Турецький потік". 

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