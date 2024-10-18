Балтійські міністри обговорили, як остаточно припинити імпорт до ЄС енергоносіїв з Росії

Міністри держав Балтії на саміті у Вільнюсі підняли питання про те, як остаточно позбутися імпорту російських енергоносіїв до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Ландсбергіс зазначив, що одним з питань на зустрічі Балтійської ради міністрів у Вільнюсі було завершення процесу відмови від імпорту російських енергоресурсів до ЄС.

Today the Baltic Council of Ministers met in Vilnius to discuss, among many other things, completion of the phasing out of Russian energy imports into the EU. We must cut off this source of the Kremlin's finances and strengthen our solidarity.

🇪🇪🇱🇻🇱🇹 pic.twitter.com/Obu0inzCMo Реклама: October 18, 2024

"Ми повинні обрізати Кремлю це джерело фінансування і посилити нашу солідарність", – зазначив він.

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу досі зберігають значний рівень залежності від російського газу й нафти, які отримують через трубопроводи. Це зокрема Угорщина, Австрія і Словаччина.

У 2024 році спливає термін дії угоди України з російським "Газпромом" про транзит, український уряд підтвердив, що не збирається поновлювати її.

Водночас Угорщина планує збільшити поставки російського газу, який надходить туди через "Турецький потік".