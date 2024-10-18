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Балтийские министры обсудили, как окончательно прекратить импорт в ЕС энергоносителей из России

Новости — Пятница, 18 октября 2024, 16:39

Министры государств Балтии на саммите в Вильнюсе подняли вопрос о том, как окончательно избавиться от импорта российских энергоносителей в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Ландсбергис отметил, что одним из вопросов на встрече Балтийского совета министров в Вильнюсе было завершение процесса отказа от импорта российских энергоресурсов в ЕС.

"Мы должны обрезать Кремлю этот источник финансирования и усилить нашу солидарность", – отметил он.

Напомним, некоторые страны Евросоюза до сих пор сохраняют значительный уровень зависимости от российского газа и нефти, которые получают через трубопроводы. Это в частности Венгрия, Австрия и Словакия.

В 2024 году истекает срок действия соглашения Украины с российским "Газпромом" о транзите, украинское правительство подтвердило, что не собирается возобновлять его.

В то же время Венгрия планирует увеличить поставки российского газа, который поступает туда через "Турецкий поток".

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