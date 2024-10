Балтийские министры обсудили, как окончательно прекратить импорт в ЕС энергоносителей из России

Министры государств Балтии на саммите в Вильнюсе подняли вопрос о том, как окончательно избавиться от импорта российских энергоносителей в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Ландсбергис отметил, что одним из вопросов на встрече Балтийского совета министров в Вильнюсе было завершение процесса отказа от импорта российских энергоресурсов в ЕС.

Today the Baltic Council of Ministers met in Vilnius to discuss, among many other things, completion of the phasing out of Russian energy imports into the EU. We must cut off this source of the Kremlin's finances and strengthen our solidarity.

