У Бельгії розслідують імовірні злочини бельгійця, який воює на боці Ізраїлю в Газі

Бельгійська федеральна прокуратура розпочала розслідування імовірних воєнних злочинів, скоєних бельгійським солдатом, який воює на боці Ізраїлю в секторі Гази.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Чоловік, який перебуває під слідством, є громадянином Бельгії та Ізраїлю віком за 20 років. Він служить в елітному снайперському підрозділі "Рефаїм" ізраїльської Армії оборони, який діє в секторі Гази з жовтня 2023 року.

Розслідування в Бельгії розпочалося після публікації Юніса Тіраві – палестинського журналіста і автора проєкту розслідувань за відкритими даними Bellingcat. Він звинуватив підрозділ "Рефаїм" у "жорстокій страті беззбройних цивільних".

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Міністр юстиції Бельгії Пол Ван Тігчелт заявив, що розслідування має на меті перевірити інформацію, опубліковану у ЗМІ.

"Ізраїль має право на самооборону, але це не звільняє його від обов'язку дотримуватись міжнародного гуманітарного права", – наголосив він.

Європейські держави в останні тижні все критичніше оцінюють дії ізраїльської армії в Газі, говорячи про гуманітарну кризу та можливі заходи проти Ізраїлю, якщо той не змінить ситуації.

Нещодавно у США також попередили Ізраїль, що блокування гуманітарної допомоги Газі може поставити під загрозу постачання американської військової допомоги.

А прем'єр Іспанії Педро Санчес закликав переглянути угоду про асоціацію з Ізраїлем після того, як закликав припинити експорт у країну зброї.