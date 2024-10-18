В Бельгии расследуют возможные преступления бельгийца, воюющего на стороне Израиля в Газе

Бельгийская федеральная прокуратура начала расследование возможных военных преступлений, совершенных бельгийским солдатом, который воюет на стороне Израиля в секторе Газа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Мужчина, который находится под следствием, является гражданином Бельгии и Израиля в возрасте за 20 лет. Он служит в элитном снайперском подразделении "Рефаим" израильской Армии обороны, который действует в секторе Газа с октября 2023 года.

Расследование в Бельгии началось после публикации Юниса Тирави – палестинского журналиста и автора проекта расследований по открытым данным Bellingcat. Он обвинил подразделение "Рефаим" в "жестокой казни безоружных гражданских".

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Министр юстиции Бельгии Пол Ван Тигчелт заявил, что расследование имеет целью проверить информацию, опубликованную в СМИ.

"Израиль имеет право на самооборону, но это не освобождает его от обязанности соблюдать международное гуманитарное право", – подчеркнул он.

Европейские государства в последние недели все критичнее оценивают действия израильской армии в Газе, говоря о гуманитарном кризисе и возможных мерах против Израиля, если тот не изменит ситуацию.

Недавно в США также предупредили Израиль, что блокирование гуманитарной помощи Газе может поставить под угрозу поставки американской военной помощи.

А премьер Испании Педро Санчес призвал пересмотреть соглашение об ассоциации с Израилем после того, как призвал прекратить экспорт в страну оружия.