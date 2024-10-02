Уряд Литви схвалив заборону ввезення нацистської та радянської символіки
Уряд Литви схвалив пропозицію заборонити не лише розповсюдження та демонстрацію нацистської та радянської символіки, але й її імпорт або транзит.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Литовський уряд також пропонує вдосконалити проєкт, передбачивши, що адміністративна відповідальність буде застосовуватися також за володіння такою символікою з метою розповсюдження.
Уряд також пропонує додатково зобов'язати співробітників митниці порушувати справи про адміністративні правопорушення, проводити розслідування та складати протоколи за перевезення нацистської та радянської символіки.
Проєкт змін до Кодексу про адміністративні правопорушення підготували голова Комітету Сейму з питань культури Вітаутас Юозапайтіс та міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас.
Вони пропонують, щоб перевезення товарів і предметів із зображенням нацистської або комуністичної символіки з метою розповсюдження каралося штрафом у розмірі 300-700 євро для фізичних осіб і 600-1200 євро для керівників юридичних осіб або інших відповідальних осіб.
За словами політиків, останнім часом спостерігаються поодинокі випадки ввезення до Литви великих партій різних товарів з символікою СРСР.
Нагадаємо, торік у Вільнюсі вирішили переіменувати музей імені Пушкіна.
А нещодавно у Вільнюсі демонтували пам’ятну дошку суперечливому організатору повстання проти радянської влади у 1941 році, яку перед тим встановили без погодження мерії.