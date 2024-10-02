Уряд Литви схвалив заборону ввезення нацистської та радянської символіки

Уряд Литви схвалив пропозицію заборонити не лише розповсюдження та демонстрацію нацистської та радянської символіки, але й її імпорт або транзит.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Литовський уряд також пропонує вдосконалити проєкт, передбачивши, що адміністративна відповідальність буде застосовуватися також за володіння такою символікою з метою розповсюдження.

Уряд також пропонує додатково зобов'язати співробітників митниці порушувати справи про адміністративні правопорушення, проводити розслідування та складати протоколи за перевезення нацистської та радянської символіки.

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Проєкт змін до Кодексу про адміністративні правопорушення підготували голова Комітету Сейму з питань культури Вітаутас Юозапайтіс та міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас.

Вони пропонують, щоб перевезення товарів і предметів із зображенням нацистської або комуністичної символіки з метою розповсюдження каралося штрафом у розмірі 300-700 євро для фізичних осіб і 600-1200 євро для керівників юридичних осіб або інших відповідальних осіб.

За словами політиків, останнім часом спостерігаються поодинокі випадки ввезення до Литви великих партій різних товарів з символікою СРСР.

Нагадаємо, торік у Вільнюсі вирішили переіменувати музей імені Пушкіна.

А нещодавно у Вільнюсі демонтували пам’ятну дошку суперечливому організатору повстання проти радянської влади у 1941 році, яку перед тим встановили без погодження мерії.