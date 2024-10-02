Дві третини німецького експорту зброї з початку року схвалили для України

За перші дев’ять місяців 2024 року уряд Німеччини видав ліцензії на експорт зброї на загальну суму близько 11 мільярда євро, з них 64% призначені для України.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать попередні дані Міністерства економіки ФРН.

Згідно з інформацією німецького уряду, за перші три квартали 2024 року було видано ліцензій на кінцевий експорт військової техніки на суму трохи менше 11 мільярдів євро, з них близько 7,2 мільярда євро – бойове озброєння, решта – інше військове обладнання.

"Основною країною-одержувачем є Україна, якій було дозволено експорт озброєнь на суму близько 7,1 мільярда євро", – зазначається в повідомленні.

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Таким чином, як і в першій половині 2024 року, Україна є країною з найвищою вартістю ліцензій на експорт німецької зброї.

У німецькому Мінекономіки нагадують, що за аналогічний період попереднього, 2023 року, ця сума становила близько 3,3 мільярда євро.

Що стосується країн Європейського Союзу та НАТО й партнерів Німеччини, то загальна вартість експортних ліцензій за перші дев’ять місяців склала близько 1,2 мільярда євро, з них близько 345 мільйонів євро – на бойове озброєння.

Минулого місяця повідомлялось, що уряд Німеччини планує до кінця року поставити Україні черговий пакет озброєнь на суму 1,4 млрд євро – попри те, що бюджетні кошти на військову підтримку Києва вже значною мірою вичерпані.