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В Латвії повідомляють про можливу загрозу в повітряному просторі

Новини — Четвер, 22 жовтня 2026, 13:05 — Ірина Кутєлєва

Національні збройні сили Латвії у четвер, 22 жовтня, повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі країни.

Про це йдеться в заяві латвійської армії в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що попередження оголошено у Краславському та Резекненському краях.

"Національні збройні сили Латвії повідомляють про можливі повітряні загрози в повітряному просторі Латвії. Наразі жодних додаткових дій не потрібно. У разі загострення ситуації ви отримаєте відповідне повідомлення", – йдеться у заяві латвійських військових.

Нагадаємо, вранці у неділю Латвія та Литва оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт, було задіяно військову авіацію союзників.

Згодом уламки ймовірного дрона були знайдені у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що об’єкт, який вранці у неділю вторгся у повітряний простір країни, не збили через складні погодні умови, що заважали його візуальній ідентифікації.

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Латвія
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