У Британії достроково випустять понад 1000 в’язнів через переповненість в’язниць

Британський уряд погодив дострокове звільнення понад тисячі в’язнів у рамках стратегії з подолання переповненості пенітенціарних закладів в Англії та Уельсі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Серед приблизно 1100 осіб, які зможуть вийти на волю у вівторок, не буде засуджених за тяжкі злочини, як убивство, сексуальні злочини чи тероризм. Більшість з них утримувалися у в’язницях відкритого типу.

Схему почали реалізовувати з вересня, коли випустили 1700 осіб. Всього у рамках неї хочуть вивільнити у в’язницях 5500 місць.

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На достроковий вихід на волю можуть претендувати засуджені, які відбули понад 40% присудженого їм терміну.

В уряді задумуються також про зміну моделі і ширше застосування домашнього арешту із заходами нагляду, які стали доступними завдяки сучасним технологіям.

Станом на вересень у британських в’язницях перебувало майже 87,5 тисяч ув’язнених і залишалося менше 1700 вільних місць.

Приплив людей до місць позбавлення волі різко зріс після антиіммігрантських заворушень влітку 2024 року.

Магістратські суди Великої Британії, які є судами першої інстанції, на певному етапі отримали вказівку відкласти до вересня нові вироки учасникам заворушень через переповненість в'язниць.