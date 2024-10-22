В Британии досрочно выпустят более 1000 заключенных из-за переполненности тюрем

Британское правительство согласовало досрочное освобождение более тысячи заключенных в рамках стратегии по преодолению переполненности пенитенциарных учреждений в Англии и Уэльсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Среди примерно 1100 человек, которые смогут выйти на свободу во вторник, не будет осужденных за тяжкие преступления, такие как убийство, сексуальные преступления или терроризм. Большинство из них содержались в тюрьмах открытого типа.

Схему начали реализовывать с сентября, когда выпустили 1700 человек. Всего в рамках нее хотят высвободить в тюрьмах 5500 мест.

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На досрочный выход на свободу могут претендовать осужденные, которые отбыли более 40% присужденного им срока.

В правительстве задумываются также об изменении модели и более широком применении домашнего ареста с мерами надзора, которые стали доступными благодаря современным технологиям.

По состоянию на сентябрь в британских тюрьмах находилось почти 87,5 тысяч заключенных и оставалось менее 1700 свободных мест.

Приток людей в места лишения свободы резко вырос после антииммигрантских беспорядков летом 2024 года.

Магистратские суды Великобритании, которые являются судами первой инстанции, на определенном этапе получили указание отложить до сентября новые приговоры участникам беспорядков из-за переполненности тюрем.