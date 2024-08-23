У Британії призупинять суди над учасниками заворушень через переповнені в’язниці

Магістратські суди Великої Британії, які є судами першої інстанції, отримали вказівку до вересня не виносити вироків учасникам антимігрантських заворушень через переповненість в'язниць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу Ніколас Грін – один із найбільш високопоставлених суддів Британії – порадив магістратським судам відкласти винесення вироків правопорушникам, які вийшли під заставу принаймні до 10 вересня.

Очікується, що після цієї дати тиск на британські в'язниці, які потерпають від нестачі місць, знизиться, і близько 2000 ув'язнених вийдуть на волю достроково згідно з планами британського уряду.

Реклама:

На початку тижня кількість вільних місць у чоловічих в'язницях закритого типу у Британії скоротилася до 300. Через це в Британії запровадили спецзаходи, в межах яких поліція змушена утримувати підозрюваних у камерах поліцейських відділків довший час.

Міністерство юстиції Британії повідомило, що перебуває в стані готовності до будь-якого сплеску арештів.

Нагадаємо, зростання кількості ув’язнених припало на масові антиіммігрантські протести по всій Британії, які спричинила дезінформація про напад із ножем у у місті Саутпорт на північному заході Англії.

Наприкінці липня 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих, в результаті загинули троє дівчат. Хоча нападник виявився британцем із Уельсу, в соцмережах поширювались повідомлення, що він – мігрант із психічними розладами.

Із середини серпня, коли британська влада запровадила екстрені заходи, а поліція посилила присутність, випадків заворушень стало менше. Десяткам учасників заворушень оголосили вироки за прискореною процедурою.