Шольц роздратовано відреагував на пропозицію ультиматуму Путіну щодо Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав ескалаційною логікою пропозицію лідера опозиції Фрідріха Мерца висунути Владіміру Путіну ультиматум з погрозою передати Україні ракети Taurus.

Про це Шольц сказав на брифінгу після саміту ЄС у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Шольц виглядав роздратованим, коли його попросили прокоментувати пропозицію ультиматуму щодо Taurus, який запропонував висунути Владіміру Путіну лідер консервативної опозиції Фрідріх Мерц, кандидат у канцлери від союзу ХДС/ХСС.

"Коли кажуть: Якщо це не станеться, тоді ми зробимо ось це, тоді ми зробимо ось те. Це логіка ескалації, якої я не розумію. Це не розсудливо", – сказав Шольц.

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„Ich bin sehr irritiert."



Scholz reagiert angefasst auf meine Frage, was er von Merz‘ 24h-Taurus-Ultimatum an Putin hält.



„Mit klarer Haltung, Konsistenz jedenfalls hat das wenig zu tun … Das hat eine Eskalationslogik, das ist nicht vernünftig." Quelle: POLITICO pic.twitter.com/KvxtoMSnf6 – Hans von der Burchard (@vonderburchard) October 17, 2024

"Я дуже роздратований. У будь-якому разі це має мало спільного з чіткою позицією та послідовністю", – відзначив також німецький канцлер.

Він також запевнив, що зробить усе, аби Україна отримала підтримку.

Перед самітом ЄС 17 жовтня Мерц запропонував Шольцу висунути Путіну ультиматум та обговорити його зміст із європейськими колегами.

"Йому треба сказати: якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, аби нашкодити цивільному населенню України", – сказав Мерц.

Німеччина на чолі з Олафом Шольцом послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.