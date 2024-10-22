Угорщина просить зняти імунітет з євродепутатки з Італії, яку судили в Будапешті

Угорщина звернулась до голови Європейського парламенту Роберти Метсоли з проханням позбавити недоторканності італійську євродепутатку Іларію Саліс, яка перебувала під домашнім арештом у Будапешті через нібито напади на ультраправих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Після оголошення Метсоли запит на зняття імунітету із Саліс переходить до Комітету з правових питань Європарламенту, який відповідає за розгляд справи і підготовку звіту про позицію Європарламенту.

Далі Європарламент має проголосувати за відповідне рішення на пленарному засіданні, на що можуть піти місяці. Крім того, він має право відхилити запит, якщо вважає його політично вмотивованим.

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Сама євродепутатка вже відреагувала на запит Угорщини, написавши у X (Twitter), що пов'язує звернення Угорщини з виступом 10 жовтня, де вона критикувала режим Віктора Орбана.

"Я сподіваюся, що парламент вирішить захищати верховенство права і права людини, не піддаючись зарозумілості "неліберальної демократії" з автократичними тенденціями, яка словами своїх лідерів вже неодноразово оголошувала мене винною ще до винесення будь-якого вироку", – написала політикиня.

Нагадаємо, Іларію Саліс звільнили з-під домашнього арешту в Угорщині, де її судили за нібито участь у нападі на ультраправих демонстрантів у лютому 2023 року, після обрання євродепутаткою.

Її умови утримання під вартою протягом 16 місяців в угорській в'язниці, а також фото із судової зали, де жінка була в кайданках, викликали протести з боку Італії.