Венгрия просит снять иммунитет с евродепутата из Италии, которую судили в Будапеште
Венгрия обратилась к председателю Европейского парламента Роберте Метсоле с просьбой лишить неприкосновенности итальянского евродепутата Иларию Салис, которая находилась под домашним арестом в Будапеште за якобы нападения на ультраправых.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
После объявления Метсолы запрос на снятие иммунитета с Салис переходит в Комитет по правовым вопросам Европарламента, который отвечает за рассмотрение дела и подготовку отчета о позиции Европарламента.
Далее Европарламент должен проголосовать за соответствующее решение на пленарном заседании, на что могут уйти месяцы. Кроме того, он имеет право отклонить запрос, если считает его политически мотивированным.
Сама евродепутат уже отреагировала на запрос Венгрии, написав в X (Twitter), что связывает обращение Венгрии с выступлением 10 октября, где она критиковала режим Виктора Орбана.
"Я надеюсь, что парламент решит защищать верховенство права и права человека, не поддаваясь высокомерию "нелиберальной демократии" с автократическими тенденциями, которая словами своих лидеров уже неоднократно объявляла меня виновной еще до вынесения какого-либо приговора", – написала политик.
Напомним, Иларию Салис освободили из-под домашнего ареста в Венгрии, где ее судили за якобы участие в нападении на ультраправых демонстрантов в феврале 2023 года, после избрания евродепутатом.
Ее условия содержания под стражей в течение 16 месяцев в венгерской тюрьме, а также фото из судебного зала, где женщина была в наручниках, вызвали протесты со стороны Италии.