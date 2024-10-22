Венгрия просит снять иммунитет с евродепутата из Италии, которую судили в Будапеште

Венгрия обратилась к председателю Европейского парламента Роберте Метсоле с просьбой лишить неприкосновенности итальянского евродепутата Иларию Салис, которая находилась под домашним арестом в Будапеште за якобы нападения на ультраправых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

После объявления Метсолы запрос на снятие иммунитета с Салис переходит в Комитет по правовым вопросам Европарламента, который отвечает за рассмотрение дела и подготовку отчета о позиции Европарламента.

Далее Европарламент должен проголосовать за соответствующее решение на пленарном заседании, на что могут уйти месяцы. Кроме того, он имеет право отклонить запрос, если считает его политически мотивированным.

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Сама евродепутат уже отреагировала на запрос Венгрии, написав в X (Twitter), что связывает обращение Венгрии с выступлением 10 октября, где она критиковала режим Виктора Орбана.

"Я надеюсь, что парламент решит защищать верховенство права и права человека, не поддаваясь высокомерию "нелиберальной демократии" с автократическими тенденциями, которая словами своих лидеров уже неоднократно объявляла меня виновной еще до вынесения какого-либо приговора", – написала политик.

Напомним, Иларию Салис освободили из-под домашнего ареста в Венгрии, где ее судили за якобы участие в нападении на ультраправых демонстрантов в феврале 2023 года, после избрания евродепутатом.

Ее условия содержания под стражей в течение 16 месяцев в венгерской тюрьме, а также фото из судебного зала, где женщина была в наручниках, вызвали протесты со стороны Италии.