Затриману в Угорщині італійку після обрання євродепутаткою відпустили з-під арешту

Італійську антифашистську активістку Іларія Саліс, затримана в Угорщині за напади на ультраправих, звільнили з-під домашнього арешту в Будапешті з огляду на те, що вона була обрана депутаткою Європарламенту.

Про це агентству Reuters повідомив адвокат італійки Дьордь Мадяр, передає "Європейська правда".

За словами Мадяра, поліція вже зняла електронний браслет із щиколотки Саліс, а її батько має приїхати ввечері в п’ятницю та забрати жінку до Італії.

Члени Європарламенту користуються правовим імунітетом від судового переслідування, навіть якщо звинувачення стосуються злочинів, скоєних до їхнього обрання.

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Саліс, яка була обрана до Європейського парламенту від Альянсу зелених і лівих (AVS), звинувачують у замаху на вбивство за те, що вона нібито була частиною групи антифашистів, які напали на людей, які, на їхню думку, були пов'язані з ультраправим рухом "День честі".

Угорський прокурор запросив для Саліс термін ув'язнення в 11 років, але батько Саліс заявив, що їй загрожує до 24 років ув'язнення за звинуваченням у замаху на вбивство.

Жінку кілька разів приводили до суду на ланцюгу зі скованими руками і щиколотками, що викликало обурення в Італії, хоча Будапешт заявив, що це стандартна процедура для його ув'язнених.

Уряд Угорщини неодноразово захищав своє ставлення до італійської активістки після того, як її зображення у кайданах і ланцюгах викликало офіційні протести з боку італійського уряду.