Прем'єрка Італії вважає сурогатне материнство "нелюдською практикою"

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що сурогатне батьківство є "нелюдською практикою", яка ставиться до дітей як до "продуктів з супермаркету".

Заяву Мелоні у п'ятницю наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Глава італійського уряду закликала парламент ухвалити законопроєкт про кримінальне переслідування тих, хто виїжджає за кордон, аби отримати дитину від сурогатної матері.

Сурогатне материнство в Італії вже є незаконним і карається тюремним ув'язненням і штрафами. Але права коаліція Мелоні пообіцяла запровадити ще більш сувору заборону в рамках своєї консервативної програми.

"Ніхто не зможе переконати мене, що здавати своє лоно в оренду – це акт свободи, ніхто не зможе переконати мене, що розглядати дітей як безрецептурний товар в супермаркеті – це акт любові", – сказала вона на заході в Римі.

"Я, як і раніше, вважаю практику оренди матки нелюдською, я підтримую запропонований закон, який робить це універсальним злочином", – додала Мелоні.

Італійський парламент обговорює законопроєкт, розроблений партією "Брати Італії" Мелоні, який забороняє італійцям народжувати дітей в країнах, де сурогатне материнство є законним – таких як США і Канада. Позиція партії перегукується з позицією Ватикану.

Законопроєкт, схвалений нижньою палатою парламенту Італії, а зараз перебуває на розгляді в Сенаті, розкритикували правозахисні групи та деякі опозиційні політики, які вважають, що він спрямований проти ЛГБТК-спільноти.

Нагадаємо, цієї зими церковний вертеп, в якому замість традиційних фігурок Марії та Йосипа були зображені дві матері новонародженого Ісуса, викликав гнів серед консервативних католиків і політиків в Італії.

А у партії "Брати Італії" Мелоні запропонували законопроєкт, який не дозволить директорам шкіл припиняти заходи на католицьку тематику, такі як різдвяні вистави або постановки вертепів.