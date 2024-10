В Грузии пришли с обысками в дома сотрудников Atlantic Council

Финансовая полиция Грузии пришла с обысками в дома двух грузинских сотрудников американского аналитического центра Atlantic Council, что объяснили расследованием "отмывания средств".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" и грузинские журналисты в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Обыски прошли в домах Софо Гелава и Это Бузиашвили. Их адвокаты сообщили грузинской службе "Радио Свобода", что обыски проходили в рамках одного расследования по статьям об отмывании средств, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Фамилии обвиняемых по этому делу пока неизвестны.

Муж Софо Гелава написал, что во время обыска забрали ноутбуки всей семьи.

Обе экспертки занимаюсь в Atlantic Council исследованием дезинформации в рамках лаборатории цифровой экспертизы DFR Lab.

🚨The financial police are also searching @EtoBuziashvili’s home, who I’m sure you all know and love here. Reportedly, all the Georgians working for the Atlantic Council are being searched right now.



This is unbelievable. pic.twitter.com/yEqc2aZ46f