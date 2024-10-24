Кандидат у президенти Румунії поагітував грою на гітарі в радіоефірі

Колишній прем’єр-міністр Румунії та лідер партії Forța Dreptei ("Сила правих") Людовік Орбан зіграв в ефірі радіо DigiFM дві пісні на гітарі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан, який вважається аутсайдером президентської кампанії в Румунії, зіграв на гітарі дві пісні – Epilog румунуського гурту Vama Veche та My Way Френка Сінатри.

Ludovic Orban în această dimineață la Digi FM. pic.twitter.com/eh2Uqnj8Zf Реклама: October 24, 2024

Орбан розповів ведучим, що спершу вчився грі на гітарі в музичній школі, а згодом став самоучкою, тому що вчитель постійно бив його по пальцях, коли він помилявся.

Лідер Forța Dreptei після виступу також сказав, що очікує, що "всі інші кандидати накинуться" на нього.

Людовік Орбан заснував "Силу правих" у грудні 2021 року після того, як рік пробув главою уряду, але очолювана ним тоді Національно-ліберальна партія провалилась на парламентських виборах.

Перший тур президентських виборів у Румунії пройде 24 листопада, а другий – 8 грудня. Нинішній президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, не може лишитися на своїй позиції на третій термін.

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