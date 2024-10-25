Нідерланди повернуть прикордонні перевірки через міграційний тиск

Нідерландський уряд у п’ятницю, 25 жовтня, оголосив про низку нових посилених заходів стосовно надання притулку, зокрема запровадження прикордонних перевірок і дозвіл репатріювати частину мігрантів із Сирії.

Про це на пресконференції сказав прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Схооф підтвердив, що переговори чотирипартійної коаліції, де більшість становить ультраправа Партія свободи, "завершилися дуже солідним результатом".

"Сьогодні ми маємо комплексний пакет заходів для швидшого впровадження нашої політики притулку, а також для того, щоб зробити її більш суворою і впорядкованою", – додав він.

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Серед іншого, до кінця року уряд Нідерландів визнає частину території Сирії безпечною – це означає, що шукачі притулку звідти районів можуть бути відправлені назад, а щодо тих, хто вже має посвідку на проживання в Нідерландах, можуть ініціювати відповідне рішення.

Інші заходи стосуються прикордонних перевірок, подібних до тих, що діють у Німеччині; скасування безстрокових дозволів на проживання для біженців і скорочення нинішнього п'ятирічного дозволу на перебування біженців до трьох років.

Але уряд Нідерландів не пішов назустріч бажанню Партії свободи оголосити "кризу притулку", що призвело б до ухвалення надзвичайного законодавства, яке дозволило б уряду діяти в обхід парламенту.

"Політична реальність змінювалася, і існував реальний ризик того, що надзвичайне законодавство не було б схвалене", – пояснив Схооф.

Тепер нові заходи повинні отримати схвалення як нижньої, так і верхньої палат парламенту Нідерландів.

Деталі нового плану з’явились у ЗМІ на початку тижня, причому як опозиційні партії, так і правозахисні групи розкритикували ці пропозиції.