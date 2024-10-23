ЗМІ: Нідерланди встановлять прикордонний контроль для боротьби з міграцією

Ключові партії урядової коаліції Нідерландів – ультраправа Партія свободи та консервативна Народна партія за свободу і демократію – досягли компромісу стосовно пакета заходів для стримування нелегальної міграції.

Про це стало відомо телеканалу RTL Nieuws, передає "Європейська правда".

Компромісна угода, яку також підтримав нідерландський уряд, передбачає скасування безстрокового притулку для прибулих, скорочення терміну дії посвідок на проживання з п’яти до трьох років, а також репатріацію частини мігрантів до Сирії.

Іншим ключовим нововведенням, за інформацією RTL Nieuws, є запровадження прикордонного контролю з листопада – за аналогією з Німеччиною.

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Крім того, пропонується обмежити право на возз’єднання сімей мігрантів, затримання шукачів притулку без документів і прискорену процедуру депортації в разі засудження за кримінальні злочини.

Оголошення так званого національного кризового стану у зв’язку з міграцією, що було вимогою Партії свободи, в плані не передбачено.

Пакет заходів, який ще офіційно не був оголошений, має бути формально схвалений урядом Нідерландів і обома палатами парламенту, перш ніж набуде чинності.

Ультраправі в Нідерландах раніше наполягали на більш жорстких заходах для протидії нелегальній міграції, погрожуючи в інакшому випадку вийти з урядової коаліції.