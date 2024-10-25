Нидерланды вернут пограничные проверки из-за миграционного давления

Нидерландское правительство в пятницу, 25 октября, объявило о ряде новых усиленных мер по предоставлению убежища, в частности введение пограничных проверок и разрешение репатриировать часть мигрантов из Сирии.

Об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Схооф подтвердил, что переговоры четырехпартийной коалиции, где большинство составляет ультраправая Партия свободы, "завершились очень солидным результатом".

"Сегодня мы имеем комплексный пакет мер для более быстрого внедрения нашей политики убежища, а также для того, чтобы сделать ее более строгой и упорядоченной", – добавил он.

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Среди прочего, до конца года правительство Нидерландов признает часть территории Сирии безопасной – это означает, что искатели убежища оттуда районов могут быть отправлены обратно, а в отношении тех, кто уже имеет вид на жительство в Нидерландах, могут инициировать соответствующее решение.

Другие меры касаются пограничных проверок, подобных тем, что действуют в Германии; отмены бессрочных видов на жительство для беженцев и сокращения нынешнего пятилетнего разрешения на пребывание беженцев до трех лет.

Но правительство Нидерландов не пошло навстречу желанию Партии свободы объявить "кризис убежища", что привело бы к принятию чрезвычайного законодательства, которое позволило бы правительству действовать в обход парламента.

"Политическая реальность менялась, и существовал реальный риск того, что чрезвычайное законодательство не было бы одобрено", – пояснил Схооф.

Теперь новые меры должны получить одобрение как нижней, так и верхней палат парламента Нидерландов.

Детали нового плана появились в СМИ в начале недели, причем как оппозиционные партии, так и правозащитные группы раскритиковали эти предложения.