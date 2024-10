У Лондоні поліція посилено стежила за паралельними маршами щодо питань міграції

Антимігрантські протестувальники та антирасистські демонстранти провели в суботу, 26 жовтня, у Лондоні великі мітинги, які пройшли мирно на тлі посиленої поліцейської операції, спрямованої на запобігання сутичкам між ворогуючими групами.

Як розповіли журналісти, кілька тисяч людей долучилися до націоналістичного мітингу "Об'єднаймо Королівство" біля парламенту, організованого антимігрантським і антимусульманським активістом Стівеном Якслі-Ленноном, відомим під псевдонімом Томмі Робінсон.

Неподалік також відбувся контрпротест антирасистських кампаній і профспілкових активістів, учасники якого несли плакати з написами "Ласкаво просимо, біженці!" і "Розгромити ультраправих!".

Поліцейські були стягнуті з усієї країни, щоб запобігти можливим заворушенням. Водночас, лондонська поліція заявила, що в день Х було здійснено лише кілька арештів.

Як зазначили журналісти, праві протестувальники, які вийшли на марш у суботу, називають себе "патріотами" і заявляють, що Британія перебуває під загрозою мігрантів та ісламізації.

Якслі-Леннон, якого деякі ЗМІ та політики звинувачують у розпалюванні напруженості, що призвела до липневих заворушень, не був присутній на марші, оскільки перебуває під вартою в очікуванні судового слухання у справі про неповагу до суду, яке відбудеться в понеділок.

