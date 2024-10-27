У Лондоні поліція посилено стежила за паралельними маршами щодо питань міграції

Антимігрантські протестувальники та антирасистські демонстранти провели в суботу, 26 жовтня, у Лондоні великі мітинги, які пройшли мирно на тлі посиленої поліцейської операції, спрямованої на запобігання сутичкам між ворогуючими групами.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, кілька тисяч людей долучилися до націоналістичного мітингу "Об'єднаймо Королівство" біля парламенту, організованого антимігрантським і антимусульманським активістом Стівеном Якслі-Ленноном, відомим під псевдонімом Томмі Робінсон.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Неподалік також відбувся контрпротест антирасистських кампаній і профспілкових активістів, учасники якого несли плакати з написами "Ласкаво просимо, біженці!" і "Розгромити ультраправих!".

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Поліцейські були стягнуті з усієї країни, щоб запобігти можливим заворушенням. Водночас, лондонська поліція заявила, що в день Х було здійснено лише кілька арештів.

Як зазначили журналісти, праві протестувальники, які вийшли на марш у суботу, називають себе "патріотами" і заявляють, що Британія перебуває під загрозою мігрантів та ісламізації.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Якслі-Леннон, якого деякі ЗМІ та політики звинувачують у розпалюванні напруженості, що призвела до липневих заворушень, не був присутній на марші, оскільки перебуває під вартою в очікуванні судового слухання у справі про неповагу до суду, яке відбудеться в понеділок.

Фото: Reuters

WOAH



Look at this massive crowd from the freedom protest in London today.



Tens of thousands of people peacefully saying NO to tyranny in Soviet Britain.



SHARE – The mainstream media won't show you the truth 👇pic.twitter.com/Is0Ps6o0CZ – PeterSweden (@PeterSweden7) October 26, 2024

This is a massive concern, a small child has been radicalised by a far left activist shame of a mother.



Filmed in London at the Stand Up To Racism violent protest pic.twitter.com/vHtNmIWzJV – Antifa Public Watch official (@UnmaskedAntifa) October 27, 2024

Агентсво зауважило, що у п'ятницю йому також було пред'явлено звинувачення в тероризмі за те, що він не надав пін-код свого мобільного телефону, коли залишав Британію в липні.

Суботні протести відбулися після того, як офіційні дані показали, що кількість шукачів притулку, які цього року перетнули Ла-Манш з Європи на невеликих човнах – проблема, яка обурила багатьох британців, – досягла 29 578 осіб, що більше, ніж за весь 2023 рік.

Нагадаємо, вліту у Британії розпочалась хвиля заворушень після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє малих дівчат загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином.

Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.