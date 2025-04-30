Гренландію відвідає делегація приватного сектору США

Делегація з представників приватного сектору США, яку очолює колишній посадовець адміністрації Дональда Трампа – Дрю Горн –, цього тижня відвідає Гренландію з метою вивчення інвестиційних можливостей у природні ресурси острова.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Цей візит стане першим подібним з боку американського бізнесу після обрання Єнса-Фредеріка Нільсена прем’єр-міністром Гренландії.

Як пише агентство, до складу делегації входять представники гірничодобувних компаній Critical Metals Corp, Cogency Power, American Renewable Metals та Refacture. Очолює групу Дрю Горн – генеральний директор GreenMet і колишній керівник апарату Управління міжнародних справ Міністерства енергетики США під час першої адміністрації Трампа.

"Я не маю наміру влаштовувати щось божевільне – на кшталт купівлі або анексії Гренландії Сполученими Штатами. Ми просто прагнемо до традиційного розвитку приватного бізнесу", – сказав Горн у коментарі агнетству.

Гренландія, яка володіє значними родовищами корисних копалин на сотні мільярдів доларів, нині має гірничий сектор, де домінують австралійські, канадські й британські компанії, тоді як участь США залишається обмеженою.

Горн вважає, що залучення капіталу та легітимний розвиток приватного сектору сприятимуть ширшій співпраці з незалежною Гренландією, яку підтримуватиме американський бізнес.

Делегація планує відвідати родовище Танбріз – одне з найбільших у світі за запасами рідкоземельних елементів. За словами Горна, відкритість Гренландії до іноземного бізнесу зміцнить її економічну незалежність та створить життєздатну економічну модель.

Окрім Гренландії, делегація також завітає до Копенгагена – на початку й наприкінці своєї подорожі.

Візит американців відбудеться лише за кілька днів після символічної поїздки короля Данії Фредеріка до Гренландії, яка мала підкреслити єдність острова зі своєю колишньою метрополією.

Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема, повідомляли, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

Зокрема, 2 квітня перм'єр-міністерка Данії Фредеріксен виступила із критикою резонансних заяв Трампа щодо захоплення Гренландії, перебуваючи із візитом на острові.

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