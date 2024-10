В Лондоне полиция усиленно следила за параллельными маршами по вопросам миграции

Антимигрантские протестующие и антирасистские демонстранты провели в субботу, 26 октября, в Лондоне большие митинги, которые прошли мирно на фоне усиленной полицейской операции, направленной на предотвращение столкновений между враждующими группами.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, несколько тысяч человек присоединились к националистическому митингу "Объединим Королевство" возле парламента, организованного антимигрантским и антимусульманским активистом Стивеном Яксли-Ленноном, известным под псевдонимом Томми Робинсон.

Неподалеку также состоялся контрпротест антирасистских кампаний и профсоюзных активистов, участники которого несли плакаты с надписями "Добро пожаловать, беженцы!" и "Разгромить ультраправых!".

Полицейские были стянуты со всей страны, чтобы предотвратить возможные беспорядки. В то же время, лондонская полиция заявила, что в день Х было осуществлено лишь несколько арестов.

Как отметили журналисты, правые протестующие, которые вышли на марш в субботу, называют себя "патриотами" и заявляют, что Великобритания находится под угрозой мигрантов и исламизации.

Яксли-Леннон, которого некоторые СМИ и политики обвиняют в разжигании напряженности, приведшей к июльским беспорядкам, не присутствовал на марше, поскольку находится под стражей в ожидании судебного слушания по делу о неуважении к суду, которое состоится в понедельник.

Агентсво отметило, что в пятницу ему также было предъявлено обвинение в терроризме за то, что он не предоставил пин-код своего мобильного телефона, когда покидал Британию в июле.

