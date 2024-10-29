ЄС і НАТО створять нову робочу групу для посилення співпраці

Європейський Союз і Північноатлантичний альянс вирішили створити нову робочу групу високого рівня для посилення співпраці.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 29 жовтня, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі фон дер Ляєн і Рютте погодились із необхідністю "тісного і стратегічного партнерства між Європейським Союзом і Альянсом", зокрема в контексті повномасштабної російської агресії проти України.

Вони підкреслили, що розгортання північнокорейських солдатів на підтримку агресивної війни Росії "є значною ескалацією війни проти України, а також серйозною загрозою для європейської безпеки та глобального миру".

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"Щоб протистояти цим загрозам і викликам, фон дер Ляєн і Рютте сьогодні домовились створити нову робочу групу високого рівня для посилення існуючої співпраці між ЄС і НАТО", – йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Очікується, що планування першого засідання групи розпочнеться "найближчими тижнями", додали там.

У січні 2023 року Європейський Союз та НАТО підписали оновлену Спільну декларацію про співпрацю – вона стала першою за попередні п'ять років та з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Того ж року вони започаткували засідання цільової групи з питань протидії загроз критичній інфраструктурі.