ЕС и НАТО создадут новую рабочую группу для усиления сотрудничества

Европейский Союз и Североатлантический альянс решили создать новую рабочую группу высокого уровня для усиления сотрудничества.

Об этом стало известно по итогам встречи председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 29 октября, передает "Европейская правда".

Во время встречи фон дер Ляйен и Рютте согласились с необходимостью "тесного и стратегического партнерства между Европейским Союзом и Альянсом", в частности в контексте полномасштабной российской агрессии против Украины.

Они подчеркнули, что развертывание северокорейских солдат в поддержку агрессивной войны России "является значительной эскалацией войны против Украины, а также серьезной угрозой для европейской безопасности и глобального мира".

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"Чтобы противостоять этим угрозам и вызовам, фон дер Ляйен и Рютте сегодня договорились создать новую рабочую группу высокого уровня для усиления существующего сотрудничества между ЕС и НАТО", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Ожидается, что планирование первого заседания группы начнется "в ближайшие недели", добавили там.

В январе 2023 года Европейский Союз и НАТО подписали обновленную Совместную декларацию о сотрудничестве – она стала первой за предыдущие пять лет и с начала полномасштабной войны России против Украины.

В том же году они начали заседание целевой группы по вопросам противодействия угрозам критической инфраструктуре.