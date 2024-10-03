У Кремлі кажуть, що не отримували запит на розмову Путіна з Шольцом

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що там поки не отримували запитів на телефонну розмову від канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить російське агентство ТАСС.

Пєсков на запитання журналістів сказав, що від Берліна не надходило запиту на телeфонну розмову з очільником Кремля.

Він також сказав, що "на перший погляд, спільних тем немає" через майже повну заморозку відносин Німеччини і Росії через війну РФ проти України, але Путін "був і залишається відкритим до діалогу".

Реклама:

Останній раз Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2021 року

За повідомленням Zeit, Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді, що стало би першим прямим контактом з 2022 року. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.

Речник уряду Німеччини після цієї публікації зазначив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіним "за слушної нагоди", але поки планів такої розмови немає.