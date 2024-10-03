В Кремле говорят, что не получали запрос на разговор Путина с Шольцом

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что там пока не получали запросов на телефонный разговор от канцлера Германии Олафа Шольца.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит российское агентство ТАСС.

Песков на вопрос журналистов сказал, что от Берлина не поступало запроса на телефонный разговор с главой Кремля.

Он также сказал, что "на первый взгляд, общих тем нет" из-за почти полной заморозки отношений Германии и России из-за войны РФ против Украины, но Путин "был и остается открытым к диалогу".

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Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2021 года

По сообщению Zeit, Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре, что стало бы первым прямым контактом с 2022 года. Однако просьбы о разговоре со стороны Берлина пока не поступало.

Представитель правительства Германии после этой публикации отметил, что Шольц ранее выражал желание поговорить с Путиным "при удобном случае", но пока планов такого разговора нет.