У Британії вперше з 2015 року розглянуть законопроєкт про асистований суїцид

Палата громад Великої Британії в жовтні розгляне законопроєкт про запровадження асистованого суїциду, що стане першим таким обговоренням на тлі дискусій про припустимість подібної практики.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian.

Британська депутатка Кім Лідбітер від Лейбористської партії ініціювала законопроєкт, який у разі ухвалення дасть можливість смертельно хворим дорослим людям, які мають на це право, зробити вибір наприкінці життя, щоб скоротити свою смерть.

Вона наголосила, що документ передбачає гарантії, аби переконатися, що люди не зможуть піддатися тиску і погодитися на асистований суїцид проти своєї волі.

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Лідбітер зазначає, що відповідне законодавство не оновлювалось 60 років, а нині настав час привести Британію у відповідність з деякими іншими країнами.

"У людини з невиліковним захворюванням, якій залишилося дуже мало часу, є тільки погані варіанти", – вважає вона.

Востаннє легалізація асистованого суїциду – який, на відміну від евтаназії, здійснюється в супроводі спеціально навченої людини – у Британії обговорювали у 2015 році. Відтоді опитування показували, що більшість населення виступає за цей крок.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер раніше заявляв, що підтримує законопроєкт. Водночас депутатам його Лейбористської партії дозволять голосувати так, як вони вважають за потрібне.

У разі ухвалення закон поширюватиметься лише на Англію та Уельс. У Шотландії нині розглядають власний законопроєкт, те саме відбувається на самоврядних залежних територіях британської корони – островах Мен і Джерсі.

У Європейському Союзі евтаназію першими легалізували Бельгія і Нідерланди у 2002 році. Іспанія дозволила евтаназію для людей з важкими та невиліковними хворобами у 2021 році, а Португалія – у 2023 році.