В Британии впервые с 2015 года рассмотрят законопроект об ассистированном суициде

Палата общин Великобритании в октябре рассмотрит законопроект о введении ассистированного суицида, что станет первым таким обсуждением на фоне дискуссий о допустимости подобной практики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Британский депутат Ким Лидбитер от Лейбористской партии инициировала законопроект, который в случае принятия даст возможность смертельно больным взрослым людям, которые имеют на это право, сделать выбор в конце жизни, чтобы сократить свою смерть.

Она подчеркнула, что документ предусматривает гарантии, чтобы убедиться, что люди не смогут поддаться давлению и согласиться на ассистированный суицид против своей воли.

Реклама:

Лидбитер отмечает, что соответствующее законодательство не обновлялось 60 лет, а сейчас пришло время привести Британию в соответствие с некоторыми другими странами.

"У человека с неизлечимым заболеванием, которому осталось очень мало времени, есть только плохие варианты", – считает она.

Последний раз легализация ассистированного суицида – который, в отличие от эвтаназии, осуществляется в сопровождении специально обученного человека – в Британии обсуждали в 2015 году. С тех пор опросы показывали, что большинство населения выступает за этот шаг.

Премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявлял, что поддерживает законопроект. В то же время депутатам его Лейбористской партии позволят голосовать так, как они считают нужным.

В случае принятия закон будет распространяться только на Англию и Уэльс. В Шотландии сейчас рассматривают собственный законопроект, то же самое происходит на самоуправляемых зависимых территориях британской короны – островах Мэн и Джерси.

В Европейском Союзе эвтаназию первыми легализовали Бельгия и Нидерланды в 2002 году. Испания разрешила эвтаназию для людей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями в 2021 году, а Португалия – в 2023 году.