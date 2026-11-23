Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) у п’ятницю, 20 листопада, викликала російського тимчасового повіреного у справах у зв’язку з російськими ударами по Києву, внаслідок яких були пошкоджені дипломатичні представництва.

Про, як передає кореспондентка "Європейської правди" а Брюсселі, повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд у понеділок, 23 листопада.

Європейська служба зовнішніх дій викликала російського дипломата після пошкоджень посольств країн ЄС в Києві минулого тижня від російських атак.

"Радий надати вам оновлену інформацію щодо виклику російського тимчасового повіреного у справах. Так, його викликали на зустріч у п’ятницю. Це відбулося на технічному рівні в Європейській службі зовнішніх дій", – повідомив Віганд, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди".

"Ми порушили питання пошкоджень (посольств) у Києві. Було заявлено, що відповідно до міжнародного права будь-які напади на дипломатичні установи є неприйнятними, бо… вони перебувають під захистом міжнародного права", – додав речник.

Крістіан Віганд наголосив, що ЄС "і надалі збільшуватиме допомогу Україні та чинитиме тиск на Росію".

Як повідомляла "Європейська правда", 19 листопада висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС викличе російського посла у зв’язку з ударами по Києву, які завдали пошкоджень кільком європейським посольствам.

Також повідомлялося, що Нідерланди вирішили викликати російського посла після пошкодження свого посольства в Києві внаслідок російської атаки.

Своєю чергою Польща викличе посла РФ у Варшаві Георгія Міхно у зв’язку з порушенням польського повітряного простору трьома російськими ракетами 20 листопада.