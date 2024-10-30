У Польщі хочуть притягти до відповідальності ексміністра оборони Мацеревича

У Польщі у середу, 30 жовтня, опублікували попередні висновки спеціальної комісії з розслідування російського та білоруського впливу, в яких ішлось про притягнення до відповідальності ексміністра оборони Антонія Мацеревича.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі генерал Ярослав Стружик, який очолює комісію, представив перші незасекречені висновки її розслідування.

Згідно з ними, деякі рішення колишнього уряду попередньої партії влади "Право і справедливість" розглядаються як такі, що потенційно можуть зашкодити інтересам Польщі.

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Стружик сказав, що деякі з документів, які розглянула комісія, свідчать про існування "прямого впливу" з боку Росії, не надавши подальших подробиць. Він сказав, що багато документів залишаються засекреченими.

Окремо він зупинився на Антонію Мацеревичу, міністру оборони Польщі в 2015-2018 роках, який без будь-якого аналізу або консультацій скасував плани закупівлі семи літаків-заправників для польських винищувачів F-16, тим самим скоротивши час їхнього перебування в повітрі і знизивши їхню обороноздатність.

Комісія виснувала, що рішення було продиктоване "особистою неприязню Мацеревича до партнерів в ЄС", і назвала його "дипломатичною зрадою".

Стружик анонсував, що справу ексміністра оборони Польщі передадуть до прокуратури, яка вирішить, чи вживати подальших заходів.

Комісія також звинуватила Мацеревича в тому, що він завдав шкоди операціям польських спецслужб і розвідки, закривши 10 із 15 їхніх регіональних представництв у 2017 році.

Додатково Стружик заявив, що комісія не знайшла жодних ознак того, що попередній польський уряд проводив дискусії або ухвалював оборонні рішення у відповідь на попередження США про те, що Росія готується напасти на сусідню Україну.

Нагадаємо, комісія з розслідування російського та білоруського впливу у 2004-2024 роках, ініційована урядом Дональда Туска, почала роботу у червні.

Слід зазначити, що попередники уряду Туска при владі, партія "Право і справедливість", також створювали комісію з розслідування російського впливу, яку критикували, в тому числі в ЄС, як спрямовану проти опозиції. Ініціативу навіть називали lex Tusk.