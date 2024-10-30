В Польше хотят привлечь к ответственности экс-министра обороны Мацеревича

В Польше в среду, 30 октября, опубликовали предварительные выводы специальной комиссии по расследованию российского и белорусского влияния, в которых говорилось о привлечении к ответственности экс-министра обороны Антония Мацеревича.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Председатель Агентства внутренней безопасности Польши генерал Ярослав Стружик, который возглавляет комиссию, представил первые незасекреченные выводы ее расследования.

Согласно им, некоторые решения бывшего правительства предыдущей партии власти "Право и справедливость" рассматриваются как такие, которые потенциально могут повредить интересам Польши.

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Стружик сказал, что некоторые из документов, которые рассмотрела комиссия, свидетельствуют о существовании "прямого влияния" со стороны России, не предоставив дальнейших подробностей. Он сказал, что многие документы остаются засекреченными.

Отдельно он остановился на Антоние Мацеревиче, министре обороны Польши в 2015-2018 годах, который без какого-либо анализа или консультаций отменил планы закупки семи самолетов-заправщиков для польских истребителей F-16, тем самым сократив время их пребывания в воздухе и снизив их обороноспособность.

Комиссия заключила, что решение было продиктовано "личной неприязнью Мацеревича к партнерам в ЕС", и назвала его "дипломатическим предательством".

Стружик анонсировал, что дело экс-министра обороны Польши передадут в прокуратуру, которая решит, принимать ли дальнейшие меры.

Комиссия также обвинила Мацеревича в том, что он нанес ущерб операциям польских спецслужб и разведки, закрыв 10 из 15 их региональных представительств в 2017 году.

Дополнительно Стружик заявил, что комиссия не нашла никаких признаков того, что предыдущее польское правительство проводило дискуссии или принимало оборонные решения в ответ на предупреждение США о том, что Россия готовится напасть на соседнюю Украину.

Напомним, комиссия по расследованию российского и белорусского влияния в 2004-2024 годах, инициированная правительством Дональда Туска, начала работу в июне.

Следует отметить, что предшественники правительства Туска у власти, партия "Право и справедливость", также создавали комиссию по расследованию российского влияния, которую критиковали, в том числе в ЕС, как направленную против оппозиции. Инициативу даже называли lex Tusk.