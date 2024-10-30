У Британії вперше виявили новий штам віспи мавп

Управління охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA) у середу, 30 жовтня, підтвердило перший випадок нового штаму Ib мавпячої віспи (mpox), яка почала стрімко поширюватись улітку цього року в Африці.

Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".

Випадок захворювання новим штамом мавпячої віспи виявили в пацієнта в Лондоні, який нещодавно подорожував до Африки. Після цього його було перевели до спеціалізованої лікарні.

Додаткової інформації про пацієнта у UKHSA не розголошують.

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У відомстві зазначили, що разом із партнерськими організаціями вивчають, з ким нещодавно контактувала людина, аби запропонувати їм тестування та вакцинацію за потреби.

Штам Ib є новою формою вірусу мавпячої віспи, який Всесвітня організація охорони здоров'я у серпні оголосила надзвичайною ситуацією після спалаху в Демократичній Республіці Конго, що поширився на сусідні африканські країни.

Симптоми віспи охоплюють висип, а також можливе підвищення температури, головний біль і біль у м'язах. Летальні випадки трапляються рідко, особливо в країнах з хорошою системою охорони здоров'я.

Перший випадок захворювання на новий варіант мавпячої віспи межами африканського континенту був підтверджений у Швеції в середині серпня.

Нещодавно його також виявили у Німеччині та Норвегії.