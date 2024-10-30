В Британии впервые обнаружили новый штамм оспы обезьян

Управление здравоохранения Великобритании (UKHSA) в среду, 30 октября, подтвердило первый случай нового штамма Ib обезьяньей оспы (mpox), которая начала стремительно распространяться летом этого года в Африке.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Случай заболевания новым штаммом обезьяньей оспы обнаружили у пациента в Лондоне, который недавно путешествовал в Африку. После этого его перевели в специализированную больницу.

Дополнительной информации о пациенте в UKHSA не разглашают.

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В ведомстве отметили, что вместе с партнерскими организациями изучают, с кем недавно контактировал человек, чтобы предложить им тестирование и вакцинацию при необходимости.

Штамм Ib является новой формой вируса обезьяньей оспы, который Всемирная организация здравоохранения в августе объявила чрезвычайной ситуацией после вспышки в Демократической Республике Конго, распространившейся на соседние африканские страны.

Симптомы оспы включают сыпь, а также возможное повышение температуры, головную боль и боль в мышцах. Летальные случаи случаются редко, особенно в странах с хорошей системой здравоохранения.

Первый случай заболевания новым вариантом обезьяньей оспы за пределами африканского континента был подтвержден в Швеции в середине августа.

Недавно его также обнаружили в Германии и Норвегии.