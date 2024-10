Глави МЗС України та Швейцарії обговорили захист цивільних і "формулу миру"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі швейцарським колегою Іньяціо Кассісом на полях конференції у канадському Монреалі, присвяченій "формулі миру".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав у X (Twitter).

Український міністр зустрівся з Кассісом на поляк конференції з питань людського виміру "формули миру" в Канаді.

"Подякував за організацію конференції з розмінування. Поділив нагальні потреби України у захисті цивільного населення. Обговорили шляхи імплементації "формули миру", – додав він.

On the sidelines of the Conference on the Human Dimension in Montreal met with 🇨🇭Foreign Minister @ignaziocassis. Thanked for organizing a conference on demining. Shared urgent Ukraine’s needs to protect civilians. Discussed the ways of implementation of the 🇺🇦Peace Formula pic.twitter.com/KDx1PHcs7o