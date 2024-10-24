Зеленський натякнув, що запрошення РФ на Саміт миру залежить від реалізації "плану перемоги"

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що залучення Росії на Саміт миру залежить від реалізації запропонованого ним "плану перемоги", оскільки до того Москва не буде справді зацікавлена домовлятись.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву з відеозвернення до учасників парламентського саміту "Кримської платформи" у Ризі наводить "Інтерфакс-Україна".

Зеленський натякнув, що залучення Росії до Саміту миру залежить від реалізації українського "плану перемоги".

Президент акцентував, що у плані є "все необхідне" для того, щоб позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру.

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"Коли і якщо План перемоги буде повністю реалізовано, ми побачимо Росію на саміті, ми побачимо реалізовану формулу, ми побачимо повністю відновлену дієвість цілей і принципів статуту ООН", – сказав Зеленський.

"Росія ухиляється від справжньої дипломатії і не хоче повертати вкрадене, але потрібно примушувати їх робити це", – зазначив президент.

Нагадаємо, раніше у жовтні Зеленський заявив, що підготовка до організації наступного Саміту миру має завершитись на початку листопада, але сама дата саміту поки невідома.

Президент пояснював, що озвучений "план перемоги" задуманий як "місток" до наступного Саміту миру і має на меті створити ті умови, за яких буде можливо реалізувати пункти з "формули миру".

Останніми місяцями українські посадовці неодноразово казали про те, що на наступний Саміт миру має бути запрошений представник Росії.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що цей крок не слід трактувати як початок перемовин з РФ, та закликав не налаштовуватися завчасно, що другий саміт має стати фінальним.