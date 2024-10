Главы МИД Украины и Швейцарии обсудили защиту гражданских и "формулу мира"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях конференции в канадском Монреале, посвященной "формуле мира".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сибига написал в X (Twitter).

Украинский министр встретился с Кассисом на поляк конференции по вопросам человеческого измерения "формулы мира" в Канаде.

"Поблагодарил за организацию конференции по разминированию. Поделил насущные потребности Украины в защите гражданского населения. Обсудили пути имплементации "формулы мира", – добавил он.

Реклама:

On the sidelines of the Conference on the Human Dimension in Montreal met with 🇨🇭Foreign Minister @ignaziocassis. Thanked for organizing a conference on demining. Shared urgent Ukraine’s needs to protect civilians. Discussed the ways of implementation of the 🇺🇦Peace Formula pic.twitter.com/KDx1PHcs7o