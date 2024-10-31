Чеський зоопарк скаржиться на Словаччину через відстріл ведмедів

Зоопарк у чеському місті Табор подав до Європейської комісії скаргу через послаблення правил контрольованого відстрілу ведмедів у сусідній Словаччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Директор зоопарку в Таборі Евжен Корець заявив, що Словаччина "пішла шляхом середньовіччя, коли було прийнято стріляти у все, що рухалося в лісі і було трохи волохатішим за тогочасну людину".

"Бурий ведмідь є видом, що охороняється в Європейському Союзі. ЄС цілком справедливо витрачає найбільше грошей на захист будь-якого виду тварин, що перебуває під загрозою зникнення", – наголосив Корець.

Реклама:

Він додав, що Словаччина вирішила ігнорувати європейське законодавство, а Міністерство навколишнього середовища країна, яке відповідає за правила відстрілу ведмедів, назвав "міністерством бездумного винищення".

Словаччина змінила правила відстрілу ведмедів у травні – після того, як почастішали випадки нападу ведмедів на людей.

Щоб прискорити видачу дозволів на відстріл ведмедів, законодавство тепер дозволяє оголошувати надзвичайний стан, як у випадку землетрусу або терористичного акту, коли ведмідь наближається до людського поселення.

Ведмеді стали гарячою політичною темою у Словаччині напередодні цьогорічних виборів президента та Європейського парламенту.